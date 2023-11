Wielkie ułatwienie dla turystów. Będzie można sporo zaoszczędzić

Bardzo drogie wizy do krajów arabskich

O ile obywatele krajów należących do GCC mogą podróżować między państwami członkowskimi bez ujednoliconej wizy, o tyle turyści z innych krajów muszą kupować oddzielne wizy do każdego z tych państw, aby móc podróżować między nimi. Mało tego, wizy do krajów Zatoki Perskiej nie są tanie. Dla przykładu wiza turystyczna do Zjednoczonych Emiratów Arabskich kosztuje 160 dolarów amerykańskich. Aby odwiedzić wszystkie sześć państw GCC trzeba dziś wydać 508 dolarów, czyli ponad dwa tys. zł.