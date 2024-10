Koniec z bezpłatnymi ekspresówkami na Lubelszczyźnie. Od listopada ruszy pobór opłat

Obecnie na terenie województwa lubelskiego płatny jest przejazd tylko obwodnicą Lublina oraz odcinkiem drogi ekspresowej S12/17 od węzła Sławinek do węzła Kurów Zachód oraz między węzłami Lublin Felin a Piaski Wschód. Od przyszłego miesiąca system obejmie również trasę S17 od węzła Kurów Zachód do Warszawy, S12 na odcinku Kurów Zachód – Puławy Zachód oraz S19 od węzła Lublin Węglin do Rzeszowa. To oznacza, iż wszystkie obecnie istniejące w tym regionie ekspresówki staną się płatne.