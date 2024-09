Nowy kierunek z polskiego lotniska. Szykuje się prawdziwy hit

Ok, rozumiem

Świetne wieści dla mieszkańców województwa lubelskiego. Włoskie linii lotnicze Aeroitalia uruchomiły rezerwację biletów na połączenia z lubelskiego lotniska do Rzymu. Włochy to jeden z ulubionych kierunków Polaków, więc połączenie z pewnością będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem.

W systemie rezerwacyjnym włoskich linii lotniczych Aeroitalia pojawiło się połączenie z Portu Lotniczego Lublin do głównego i największego lotniska Włoch, czyli Rzym-Fiumicino.

Loty z Lublina do Rzymu

Prywatny przewoźnik zaplanował od 22 marca 2025 r. po dwa połączenia tygodniowo. Loty będą odbywać się we wtorki i soboty. Samolot ma startować ze Świdnika (port lotniczy jest położony 10 km na wschód od centrum Lublina, na terenie gmin: Mełgiew i Wólka, a także miasta Świdnik ) o godz. 14:00 a w Rzymie wylądować o godz. 16:20. Bilety rozpoczynają się od 99 euro (423 zł).

Jest to już drugie podejście tego prywatnego przewoźnika do uruchomienia połączeń z lubelskiego lotniska. Na początku grudnia 2022 r. linia poinformowała, że planuje dużą ekspansję na sezon letni. Mowa była o uruchomieniu aż 24 nowych tras, wśród których znajdowało się połączenie z Lublina do Mediolanu-Bergamo.

Samoloty Boeing 737-800 miały latać na Lubelszczyznę dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Z połączenia cieszyły się też władze lotniska wskazując, że w Świdniku znajduje się fabryka śmigłowców należąca do włoskiego koncernu Leonardo, dodatkowo wielu polskich turystów udaje się do Włoch, a włoskich do Polski, dzięki czemu przewoźnik nie powinien narzekać na brak zainteresowania.

