Wyszli na szlak i zniknęli bez śladu. Tajemnicze przypadki w polskich górach

Na szlaku Kazimierz Kasznica zaczął szybko słabnąć. Rodzina poprosiła o pomoc jednego z doświadczonych turystów, Ryszarda Wasserbergera. Odłączył się on od swojej grupy, by przeprowadzić rodzinę przez szlak. Szli długo, złapał ich lodowaty deszcz. Dojście do Przełęczy Lodowej powinno zająć im jakieś 90 minut - oni jednak potrzebowali aż trzech godzin. Ryszard zmobilizował ich jednak do dalszej drogi.