Turyści w Tatrach znów przesadzają. "Przykład skrajnej nieodpowiedzialności"

We wtorek 16 lipca w całym kraju pojawiły się burze i gwałtowne ulewy, co zapowiadano w prognozach pogody. Dotyczyło to także Zakopanego i Tatr. Mimo ostrzeżeń turyści przebywali licznie w górach tuż przed zbliżającą się nawałnicą. "To przykład skrajnej nieodpowiedzialności oraz celowego, świadomego wystawiania się na zagrożenie" - grzmi Sieć Obserwatorów Burz.