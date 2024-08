Alerty na wakacyjnych wyspach. Władze zalecają pozostanie w domach

Władze ostrzegają, że zawieszony pył przyczynia się do wysuszenia dróg oddechowych, a w wielu przypadkach może powodować zaostrzenie schorzeń lub objawów związanych z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Powoduje to wzrost liczby wizyt w placówkach ratunkowych i nierzadko także konieczność przyjęcia do szpitala.