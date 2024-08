Na plaży pojawiły się niebieskie smoki. "Nie dotykać"

Niebieski smok (jego łacińska nazwa to Glaucus atlanticus) ma zaledwie 2–3 cm długości i jest łatwy do rozpoznania dzięki uderzającym, jaskrawoniebieskim i szarym kolorom. Jego ciało jest spłaszczone i zwęża się ku tyłowi. Jeden osobnik ma sześć kończyn, z których uwagę zwraca pierwsza para, która jest wyjątkowo duża w stosunku do reszty ciała.