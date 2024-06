Chwalą się połowami gigantycznych ryb. Kary mogą zaskoczyć wędkarzy

Potrzebne są specjalne zezwolenia

Guardia Civil przypomina, że ​​połowy ryb bez zezwolenia uznawane są w Hiszpanii za poważne wykroczenie lub nawet przestępstwo, za które grozi bardzo wysoka kara grzywny w wysokości od 601 do 60 tys. euro (2500 – 250 tys. zł). Można za to również trafić do więzienia.