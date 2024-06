Historyczna kara dla tanich linii. "Należy położyć kres oszustwom"

Nielegalne praktyki tanich linii

Sprawą w 2023 r. zajęła się Generalna Dyrekcja ds. Konsumentów w Hiszpanii, która zaczęła analizować skargi, jakie wpływały do niej od klientów. Hiszpański rząd uznał w ubiegłym roku, że dzięki niskim cenom linie lotnicze mogą lepiej pozycjonować się w wyszukiwarkach. A w rzeczywistości cena jest inna niż wskazywana w wyszukiwarkach. Podano przykład oferty przelotu za 50 euro, ale przy kolejnym kliknięciu cena rosła do 70 euro, a następnie przy naliczaniu kolejnych "ukrytych opłat" do 90 euro. Uznano to za "brak przejrzystości informacji".