Ograniczenia na wakacyjej wyspie. Zmiany już od 2 stycznia

Roque Nublo (tłum. z hiszp. Skała Mgieł) ma 1813 m n.p.m. To drugi pod względem wysokości szczyt Gran Canarii, po Pico de Las Nieves (1949 m n.p.m.) .

W pobliżu Roque Nublo znajdują się dwie monolityczne skały pochodzenia wulkanicznego , których nazwy nadano ze względu na ich charakterystyczny wygląd. Pierwsza z nich to La Rana (z hiszpańskiego "Żaba") oraz El Fraile ("Mnich").

Roque Nublo to jedna z ważniejszych atrakcji Gran Canarii

Charakterystyczny obelisk, przypominający maczugę, ma 80 m wysokości i jest widoczny z wielu zakątków Gran Canarii. To właśnie z tego szczytu można podziwiać bajeczne zachody słońca oraz zobaczyć sąsiednie wyspy archipelagu kanaryjskiego .

Władze Gran Canarii poinformowały, że od 2 stycznia 2025 r. rozpoczną się prace nad nowym przystankiem dla linii autobusowej, która ułatwi turystom dostęp do pomnika przyrody Roque Nublo.

W ten sposób władze wyspy chcą zwiększyć dostęp do szlaku turystycznego oraz ułatwić i promować korzystanie z transportu publicznego , aby uniknąć nadmiaru samochodów na tym naturalnym obszarze oraz poprawić bezpieczeństwo.

Podczas prac parking znajdujący się przy wejściu na główną ścieżkę prowadzącą do Roque Nublo, w rejonie Degollada de la Goleta, zostanie wyłączony z użytkowania. Tymczasowo będzie on jednym z przystanków i zarazem parkingiem dla autobusów wahadłowych.

Podczas prac turyści będą mogli parkować na terenie rekreacyjnym Los Llanos de la Pez, który jest połączony głównym dostępem do szczytu siecią oznakowanych ścieżek, które umożliwiają odwiedzającym dotarcie do celu pieszo różnymi trasami.

Departament Robót Publicznych i Infrastruktury Gran Canarii informuje, że w czasie modernizacji powstaną platformy na terenie obecnego parkingu oraz zadaszenie dla przystanków autobusów wahadłowych, które dowiozą turystów do wejścia na szczyt.

Dodatkowo od 2025 r. zostanie wprowadzony system kontroli dostępu poprzez rezerwacje online, co pozwoli na lepsze zorganizowanie i ograniczenie liczby osób wchodzących na szlak co godzinę. Nie będzie konieczności wnoszenia opłaty za wstęp do parku Roque Nublo.