Oto, jak świętują na hiszpańskich wyspach. Po "Tłuściocha" ustawiają się kolejki

Ale ze świętami nieprzerwanie kojarzy się też organizowana od 1812 roku loteria narodowa El Gordo (z hiszp. tłuścioch), gdzie do wygrania w tym roku były 2 mld 700 mln euro. Główna nagroda w losowaniu, które odbyło się tradycyjnie 22 grudnia wyniosła 4 mln euro (ponad 16 mln zł). Kochający muzykę i taniec Hiszpanie traktują ten dzień jako kolejną okazję do świętowania i zabawy.

W każdym losowaniu są dostępne średnio 172 mln kuponów. Im więcej się ich kupi, tym wyższa może być potencjalna wygrana. Losy można kupić u sprzedawców przed sklepami, w kolekturach loterii, w niektórych samolotach podróżujących do Hiszpanii, a nawet przy ulicy, nie wysiadając z samochodu.

Jeden kupon loterii El Gordo kosztuje ok. 200 euro. Na każdym z nich znajduje się dziesięć pięciocyfrowych numerów , dlatego trzeba drukować każdy kupon w kilku seriach. Następnie pięciocyfrowy numer drukuje się na każdym kuponie i na jego późniejszych seriach (w tym roku ma być 185 serii). Z powodu wysokiego kosztu pojedynczego kuponu, sprzedawane są również tak zwane décimos, czyli jeden numer z kuponu za 20 euro . Jeżeli jego posiadacz okaże się zwycięzcą, dostanie 10 proc. nagrody.

Tymczasem w Wigilię na Wyspach Kanaryjskich można spotkać w ciągu dnia ludzi w czapkach lub strojach św. Mikołaja na plaży. Tutaj nadal jest ciepło i można się z powodzeniem opalać i kąpać w Oceanie Atlantyckim, gdzie woda ma temperaturę ok. 20 st. C. Dla porównania latem polski Bałtyk ma średnio 18 st. C.