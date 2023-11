Problem na Wyspach Kanaryjskich. Są wszędzie

Śpią nawet na parkingach

Wielu z nielegalnych imigrantów, nie mając przy sobie żadnych dokumentów, twierdzi, że są nieletnimi bez opieki, co zmusza władze Wysp Kanaryjskich do zapewnienia im opieki aż do 18 roku życia. W praktyce okazało się, po przeprowadzeniu badań kości, że w wielu przypadkach były to osoby starsze, niż twierdziły dlatego usuwano je z ośrodków dla nieletnich. Często trafiali na ulice.