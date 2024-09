Znikną najpiękniejsze plaże na wakacyjnych wyspach. Ekolodzy biją na alarm

Zniknąć może aż 80 proc. plaż

Według szacunków do końca tego stulecia Wyspy Kanaryjskie mogą stracić od 50 do 80 proc. swoich plaż, a pierwsze konsekwencje tej postępującej degradacji są już zauważalne. Częściowe lub całkowite zniknięcie charakterystycznych plaż na wyspach zagrozi życiu na wybrzeżu, modelowi turystyki i rentowności niektórych infrastruktur kluczowych dla dobrobytu archipelagu, co w ciągu najbliższych 76 lat będzie kosztować kasę publiczną do 5 mld euro, czyli 11 proc. PKB Wysp Kanaryjskich.