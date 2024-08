Noc, jakiej jeszcze nie było. Prawdziwe show zaczęło się po 22

Zaczyna się show. Powoli, ale systematycznie zwiększa się nasilenie kolorów i zaczynają błyskać pionowe filary zorzy Polarnej. Z ciemnych zakątków plaży słychać coraz głośniej ochy i achy, przeplatane co jakiś czas z niecenzuralnymi komentarzami, wyrażającymi w tym przypadku absolutny i bezgraniczny zachwyt. Takiej zorzy polarnej jeszcze nie widzieliśmy w Polsce. Gołym okiem widać flary rozświetlające niebo, zieleń miesza się z różem i fioletem. Do tego, co chwilę przez ten festiwal kolorów przebijają się spadające meteory, przecinające niebo białymi albo zielonymi szpicami. Wszystko trwa kwadrans, może 25 minut. Po tym czasie zorza zaczyna powoli wygasać i wraca do swojego pierwotnego, prawie niewidocznego ludzkim okiem stanu.