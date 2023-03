Bazary i targi w Kambodży. "Nie targuje się tylko frajer i bogaty Niemiec"

Bazary w Phnom Penh to świetne miejsca na zakupy i trening zbijania cen. Niestety biały turysta ma na starcie pod górkę, bo zawsze i wszędzie traktowany będzie przez pryzmat wypchanego gotówką portfela. Nie da się od tego uciec, dla sympatycznego Khmera nie ma różnicy czy jesteś z Ukrainy czy Szwajcarii - jesteś białas więc masz hajs! To smutne, ale można się do tego przyzwyczaić i w pewien sposób zrozumieć to przedmiotowe podejście do przyjezdnego o białej karnacji. Kambodża to kraj niemiłosiernie niszczony przez cały XX wiek, trudno się więc dziwić, że jego mieszkańcy po latach niewoli i terroru chcą wreszcie dorobić się tych kilku dolarów dziennie.