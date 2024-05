Odwiedzili wyjątkowy kanion. Wielu turystów tu nie dociera

Kanion jest bardzo rzadko odwiedzanym miejscem, atrakcją raczej nieznaną zagranicznym przybyszom. Trzeba zaplanować pełen dzień na odwiedziny. My go nie mieliśmy, ale może wam się uda? Oto przepis na sukces. Z Kanionu Szaryńskiego wracacie do drogi nr A351 i obieracie kierunek powrotny na Ałmaty. Najlepiej łapać stopa do miejscowości Kokpek. Stąd rzut beretem do wioski Bayseit, gdzie można kupić prowiant na miejscowym bazarku na ostatniej prostej na Księżyc.