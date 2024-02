Ukraina zabiega o turystów. "Można zobaczyć, jak wiele dzieje się już teraz"

Ma to oczywiście swój wymiar finansowy, ale zdaniem Kudlickiego, ważniejszy jest wymiar emocjonalny: - To, że do nich przyjeżdżamy daje Ukraińcom takie poczucie, że nie są sami, że nie wszystkie mosty są spalone i że kiedy wojna się skończy, sytuacja wróci do normy, a może nawet - pod względem turystycznym - jeszcze się poprawi.