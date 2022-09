Wrota Piekieł znajdziesz w Turkmenistanie. To jedyna atrakcja tego typu na świecie

Kara Kum jest szóstą, co do wielkości pustynią świata i obejmuje 70 proc. terytorium Turkmenistanu. Nie należy do najpiękniejszych obszarów pustynnych, ale jest naprawdę dzika. Odwiedzenie "Door to Hell" to możliwość zatopienia się w bezkresnej ciszy piasków i kosmicznej projekcji gwiezdnej. Wystarczy unieść głowę do góry, aby przenieść się w czasie do naprawdę innej rzeczywistości.