Belgrad. Rosyjska brama do Europy

Rosjanie wykorzystywali i nadal wykorzystują lukę znaną jako serbskie tylne drzwi, aby uciec do Europy i ominąć ogólnounijny zakaz lotów do oraz z Rosji. Air Serbia, która jest w większości własnością państwa, podwoiła na początku 2022 roku liczbę bezpośrednich lotów z Moskwy do Belgradu do 15 tygodniowo. Wszystko po to, by zaspokoić szybko rosnący popyt po tym, jak UE zakazała rosyjskim samolotom i liniom lotniczym wstępu do swojej przestrzeni powietrznej po inwazji Władimira Putina na Ukrainę. W 2023 roku liczba połączeń między Moskwą a Belgradem dochodzi do prawie sześćdziesięciu tygodniowo.