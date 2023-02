Niedoceniana europejska stolica. Lot trwa niecałe dwie godziny

Belgrad jest stolicą Serbii i jednym z najstarszych miast w Europie. Jego historia sięga co najmniej VII wieku p.n.e., kiedy to na miejscu obecnego Belgradu zostało założone miasto-twierdza Singidunum. W ciągu wieków zajmowane przez różne narody i kultury, takie jak Rzymianie, Wizygoci, Słowianie i Turkowie. Ze względu na brak dostępu do morza, Belgrad nie jest może najpopularniejszym kierunkiem na urlop, ale ci którzy go omijają robią ogromny błąd!