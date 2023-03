Stolica Jordanii jak zgaszona gwiazda. Miasto niesłusznie omijane przez turystów

Rainbow Street

Jebel Amman - wzgórze oraz ulica przecinająca jego szczyt, to jedno z najprzyjemniejszych miejsc w stolicy Jordanii. Dochodzi się do niej przez dolne centrum, ruchliwą i gwarną część miasta, aby po chwili trafić do cichej, czystej i eleganckiej oazy miejskiej. Jest to zagłębie kawiarniane i restauracyjne, w którym znajdziemy także wiele małych sklepików i galerii.