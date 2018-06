Samochodem nie tylko po Polsce. Pomysł na city break za granicą

Na krótkie, kilkudniowe podróże wyjeżdża zaledwie 3,2 proc. klientów biur podróży. Ta liczba nie odzwierciedla jednak rzeczywistości – wyjazdy typu city break Polacy najczęściej planują samodzielnie. Warto dobrze się do nich przygotować.

Hamak, palmy i szum morza – to jeden z pomysłów na urlop. Jeśli w grę wchodzi tylko krótki wyjazd, warto poszukać miejsc położonych stosunkowo blisko domu. Aby podróż własnym samochodem nie okazała się jednak dodatkowym stresem, warto zadbać, aby przebiegła ona bez zakłóceń. Komfort psychiczny poprawi z pewnością odpowiedni budżet, ubezpieczenie turystyczne i dobrze wyposażona apteczka. Kiedy mamy takie zaopatrzenie, pozostaje już tylko wybrać cel podróży.

Po drugiej stronie Odry

Berlin: miasto wolności – takich hasłem promuje się stolica Niemiec. Miasto nad Sprewą to jeden z najpopularniejszych kierunków krótkich wypadów za granicę. Nie musimy jednak ograniczać się jedynie do odwiedzenia Wyspy Muzeów i zrobienia pamiątkowego zdjęcia Bramie Brandenburskiej. 30 km od metropolii znajduje się Poczdam – miasto słynące z zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci. Z Berlina dotrzemy tam autostradą A115, która jest bezpłatna dla kierowców samochodów osobowych. Warto natomiast pamiętać, że choć limit prędkości na autostradach w Niemczech nie obowiązuje, młodzi kierowcy, którzy posiadają prawdo jazdy krócej niż dwa lata, muszą zwolnić do 100 km/h.