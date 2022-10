Samolot do Krakowa tańszy niż bus z lotniska do Olsztyna. Kuriozum?

Niestety, aby dostać się z portu lotniczego w Olsztynie do centrum miasta, trzeba skorzystać z drogiego przejazdu busem prywatnej firmy, bowiem szynobus z lotniska jeździ tylko raz dziennie i to w absurdalnych godzinach. Wcześniej rozkład Polregio był dostosowany do godzin przylotów i odlotów. Natomiast teraz podróżny, który w poniedziałek leci LOT-em do Krakowa lub Ryanairem do Londynu-Stansted, musi czekać na lotnisku ponad siedem godzin, jeśli chce skorzystać z tańszego szynobusa.