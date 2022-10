Ryanair żartuje z Polski. Wideo stało się hitem

Internauci reagują

Nagranie w zawrotnym tempie zebrało aż milion odtworzeń i prawie 115 tys. polubień. Ponadto pod filmikiem zamieszczonych zostało 1,5 tys. komentarzy, w których niektórzy wymieniają polskie miasta, do których można się wybrać. "Go to Gdańsk" - czytamy pod postem. W komentarzach wypisane zostały jeszcze Kraków, Olsztyn, Katowice oraz Bydgoszcz - choć to ostatnie miasto w dość ironiczny sposób. "Bardzo polecam miejscowość Bydgoszcz. Szybko tanio, no i nic" - pisze jeden z internautów.