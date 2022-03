Samolot LOT-u leciał z Warszawy do Oslo. Pilot nagle zawrócił

Pilot zawrócił i bezpiecznie wylądował na lotnisku w Warszawie ok. 65 minut po starcie. Maszyna została wymieniona na inną, a pasażerowie ponownie wzbili się w powietrze. Po 2 godzinach i ok. 15 minutach opóźnienia dotarli do Oslo. Samolot, który wcześniej awaryjnie lądował, wrócił do pracy ok. godz. 17.