Samolotem szybciej!

Coraz częściej podróżujemy samolotami i tak jak kiedyś lot kojarzył się z czymś ekskluzywnym oraz wyjątkowym, to obecnie latanie stało się popularne, zarówno w sferze biznesu jak i wakacji, czy też krótkich city breaków. Z podróży lotniczych korzystamy więc właściwie na co dzień. Jeśli chcemy mieć pełen komfort korzystania z tych usług, warto abyśmy poznali nasze prawa jako pasażerów, których samolot się spóźnił.

Kwadrans akademicki albo dłużej Ze względu na duże nasilenie ruchu lotniczego, także i opóźnienia na lotniskach zdarzają się coraz częściej. Opóźniony lot może nas narazić na stres, konieczność nocowania w drogim hotelu, czy nawet może zniweczyć atrakcyjne wakacyjne plany. W większości przypadków przysługuje nam za to odszkodowanie od linii lotniczych, które może wynieść nawet do 600 euro dla jednego pasażera. Oczywiście abyśmy takie odszkodowanie docelowo otrzymali, muszą zaistnieć pewne określone warunki. Trzeba będzie także napisać reklamację, dołączyć rachunki oraz bilety i uzbroić się w cierpliwość, bo na rozpatrzenie naszego odwołania linie lotnicze mają od 30 do 60 dni.

Spóźniony na amen – co robić? Sprawę potencjalnego odszkodowania możemy oczywiście zlecić profesjonalnemu adwokatowi, ale możemy także skorzystać, przykładowo, ze strony: https://givt.com/pl/opozniony-lot/. Znajdziemy tam prosty a także przyjazny formularz, po którego wypełnieniu, dowiemy się, o co dokładnie możemy się ubiegać. Trzygodzinne opóźnienie naszego samolotu to podstawowy warunek, który musi być spełniony, by postępowanie o rekompensatę mogło być rozpoczęte – tak stanowią wprowadzone w 2014 roku przepisy unijne. Oczywiście szczegółowych przesłanek jest nieco więcej – warto wczytać się w informacje zawarte na w/w stronie, by uzyskać pełny obraz tego, na co możemy liczyć w naszym, konkretnym przypadku.