Sarajewo: bośniacka kawa, olimpijski wilczek i lekcja historii

Sarajewo to swoisty wehikuł czasu. Przechadzając się od Saraci poprzez ulice Ferhadija i Tito, w zaledwie stu krokach przemierzamy ponad 500-letnią historię miasta. To w końcu tu znajdziemy świetnie zachowane z czasów założenia w 1462 roku przez Turków Osmańskich zabytki czy osmański most na rzece Miljacka, którego północny kraniec stał się świadkiem historii i miejscem zamachu 28 czerwca 1914 roku na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. To wydarzenie uznawane jest zresztą za bezpośrednią przyczynę wybuchu pierwszej wojny światowej.