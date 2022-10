Seria wypadków w górach. Turyści często są nieprzygotowani

Kolejne wypadki w górach

Kolejny wypadek tego dnia zderzył się przy zejściu do Doliny Jaworzynki, gdzie kobieta upadając doznała bolesnego zwichnięcia ramienia. Poszkodowana śmigłowcem została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Następne wezwanie do ratowników dotarło ze szlaku niebieskiego prowadzącego z Doliny Pięciu Stawów Polskich do Morskiego Oka. Tam turystka doznała urazu nogi i potrzebowała pomocy. Ta poszkodowana także przy pomocy śmigłowca została przetransportowana do szpitala w Zakopanem.