Biedronki "njnja". W Tatrzańskim Parku Narodowym trwa prawdziwa inwazja

Biedronka azjatycka może być groźna dla ludzi

-To wcale nie napawa nas radością, bo nie jest to nasza rodzima biedronka. Pochodzi z Azji. Dotarła do nas przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Była sprowadzona do Europy w latach 60. Dlaczego ją sprowadzono? Podobnie jak inne biedronki jest zaciekłym wrogiem mszyc - tłumaczy Kot.