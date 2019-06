Serwis kąpieliskowy już aktywny. Zobacz, w których miejscach można się bezpiecznie kąpać

Interaktywna mapa kąpielisk już działa. Podobnie jak w zeszłym roku, turyści znajdą na niej informacje na temat stanu wody oraz okolicznej infrastruktury. Warto się z nią zapoznać przed wyjazdem na wakacje, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Są one oznaczane określonymi kolorami. Zielone punkty na mapie, to miejsca, w których woda nadaje się do kąpieli. Czerwone to te, w których woda jest niezdatna, a szary informuje o braku przeprowadzonych pomiarów. Mapa aktualizowana jest na bieżąco, a zatem o każdej zmianie użytkownicy zostaną natychmiast poinformowani.