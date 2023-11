Sezon narciarski się zbliża. Znamy ceny skipassów w Polsce

Tatry Super Ski - ile kosztuje w tym roku skipass?

Infrastruktura rozwija się z roku na rok, a trasy nie są co prawda tak długie jak w Austrii czy Włoszech, ale stanowią świetne miejsce do rozpoczęcia nauki jazdy na dwóch deskach. Nie oznacza to, że zaawansowani narciarze nic dla siebie nie znajdą. Osobom, które już dobrze jeżdżą, korzystanie tylko z jednego ośrodka szybko się jednak znudzi. I tu przydadzą się skipassy, które umożliwiają korzystanie z wielu ośrodków.