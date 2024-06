Sezon wakacyjny w pełni. Policjanci apelują o jedno

Codzienność w Zakopanem

Tatrzańscy policjanci, szczególnie w sezonie wakacyjnym, mają co robić. Niemalże codziennie dostają zawiadomienia o zgubieniu się nie tylko dzieci, ale także osób starszych. "Taka sytuacja miała miejsce np. 24 czerwca br., kiedy po godzinie 22 do siedziby KPP Zakopane przyjechał kierowca taksówki, który miał w swoim samochodzie starszego zdezorientowanego mężczyznę. Starszy człowiek nie potrafił wskazać miejsca swojego zakwaterowania" - poinformował we wpisie na Facebooku asp. szt. Roman Wieczorek.