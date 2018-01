Śladami brytyjskiej rodziny królewskiej. Miejsca, których nie można przegapić

Londyn jest już gotowy na królewskie uroczystości w 2018 r. Ty też możesz przeżywać te magiczne wydarzenia podczas wycieczki do stolicy Anglii. Co ważne - nie musi być ona droga! Bilety lotnicze do brytyjskiej metropolii są w bardzo atrakcyjnych cenach, bez względu na porę roku.

W 2018 r. w brytyjskiej rodzinie królewskiej będzie mieć miejsce kilka ważnych wydarzeń, w tym ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle (Shutterstock.com, Fot: Dutourdumonde Photography)

Wyobraź sobie Księcia Harrego i Meghan Markle podczas dnia ich ślubu w Zamku Windsor

Trzeci potomek Księcia i Księżnej Cambridge przyjdzie na świat już na wiosnę, a zaraz potem będziemy świadkami kolejnych ważnych wydarzeń w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Książę Harry i Meghan Markle pobierają się 19 maja w Kaplicy Świętego Jerzego Zamku Windsor. Odwiedzający zabytkowe i pełne atrakcji kulturalnych miasteczko Windsor, położone w niedalekiej odległości od Londynu, mogą sami znaleźć się w miejscach, w których przebywać będą Harry i Meghan podczas ślubu, dzięki wycieczkom organizowanym w tym najstarszym i największym zamieszkałym zamku na świecie. A jeśli zamierzacie przyjechać w weekend, rozglądajcie się za Jej Wysokością, jako że Królowa spędza większość swoich weekendów właśnie w Zamku Windsor.

Normalny bilet kosztuje 20,5 funta (ok. 97 zł), a rodzinny 53 funty (ok. 250 zł)

www.royalcollection.org.uk

Kaplica Świętego Jerzego Zamku Windsor / Shutterstock.com

Zwiedźcie Pałac Kensington – przyszły dom Księcia Harrego i Meghan Książę Harry i Meghan mają wprowadzić się do Pałacu Kensington, co oznacza, że obaj Książęta oraz ich rodziny będą sąsiadami. Entuzjaści Rodziny Królewskiej mogę zwiedzać część Pałacu, położonego w zachodniej części Londynu, w której znajdują się wspaniałe komnaty i historyczne dzieła sztuki. Można tam również podziwiać wystawę ubrań Księżnej Diany z lat 80-tych i 90-tych, zatytułowaną "Diana: Her Fashion Story."

Bilety dla osób dorosłych zaczynają się od 15,5 funta (ok. 73 zł)

www.hrp.org.uk

Pałac Kensington / Shutterstock.com

Rodzinna zabawa w Muzeum Historii Naturalnej Popularną atrakcją turystyczną wśród młodych rodzin jest Muzeum Historii Naturalnej. Jest to również ulubione miejsce Księcia i Księżnej Cambridge, którzy patronują muzeum. Książę Jerzy świętował tu nawet swoje pierwsze urodziny podczas sezonowej wystawy zatytułowanej "Niezwykłe motyle". W muzeum znajdziecie 70 mln eksponatów roślinnych, 55 mln eksponatów ze świata zwierząt, 9 mln artefaktów archeologicznych oraz 500 tys. skał i minerałów.

Wejście: za darmo

www.nhm.ac.uk

Muzeum Historii Naturalnej / Shutterstock.com

Zwiedźcie Pałac Buckingham Rezydencja Królowej to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Londynu. Gdy w powietrzu powiewa królewska flaga, oznacza to, że królowa przebywa w domu i prawdopodobnie planuje rodzinne uroczystości, które będą miały miejsce już za kilka miesięcy. Bądźcie na miejscu ok. 11:00, jeśli chcecie obejrzeć sławną zmianę straży lub zwiedźcie prywatne apartamenty królewskie, w tym Salę Tronową, gdzie zorganizowano oficjalną sesję zdjęciową Księcia i Księżnej Cambridge po ich uroczystości ślubnej w 2011 r.

Ceny biletów dla osób dorosłych rozpoczynają się od 35,6 funta (ok. 168 zł)

www.royal.uk

Pałac Buckingham / Shutterstock.com

Zobaczcie największy Park Królewski w Londynie Hyde Park to największy z Parków Królewskich w Londynie, z ogromną liczbą atrakcji. Jedną z tych najbardziej inspirujących jest Fontanna Pamięci Księżnej Diany. Kształt memoriału, w którym woda płynąca z różnych kierunków spotyka się w jednym spokojnym miejscu, miał za zadanie zobrazować życie Księżnej. Został on otwarty przez królową w 2004 r. Kolejnym miejscem wartym zobaczenia w Hyde Parku jest tzw. Speaker’s Corner, gdzie każdego dnia ktoś przemawia publicznie na aktualne tematy.

Wejście: za darmo

www.royalparks.org.uk

Hyde Park / Shutterstock.com

Odwiedźcie miejsce, w którym pobrali się Książę i Księżna Cambridge Ponad 2 mld ludzi oglądało ceremonię zaślubin Księcia i Księżnej Cambridge w Opactwie Westminster w 2011 r. Wizyta w tym miejscu rozbudzi na nowo magiczne wspomnienia tego szczególnego dnia. Samo opactwo to wspaniały budynek, który jest z pewnością jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych Londynu. Będąc w środku możesz przejść do ołtarza tą samą drogą, którą przeszła Kate i wyobrazić sobie, że dziś to ty jesteś księżniczką!

Ceny biletów dla dorosłych rozpoczynają się od 20 funtów (ok. 95 zł)

www.westminster-abbey.org

Opactwo Westminster / Shutterstock.com

Bilety lotnicze Fani Rodziny Królewskiej nie powinni narzekać na liczbę połączeń z Londynen. Loty odbywają się codziennie z wielu polskich miast, m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic, Wrocławia, Poznania, Szczecina czy Olsztyna. Ceny biletów nie są wygórowane. Rezerwując je z odpowiednim wyprzedzeniem, zapłacimy od 84 zł w dwie strony.

