Słowenia. Winiarska perełka na mapie Europy

Co więcej, festiwale związane z winem rozpoczynają się tu już w marcu. Poczynając od Malvasia Festival w Portorož, przez Flavours of The Vipava Valley czy Vipava Harvest Festival, aż po wrześniowe lub październikowe Ceremonial Harvest of the Old Wine w Mariborze. W listopadzie Słoweńcy świętują Dzień św. Marcina. 11. dzień miesiąca dla mieszkańców kraju jest bardzo istotnym, choć nie jedynym dniem kultywowania wielowiekowych tradycji winiarskich.