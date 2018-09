Słynna wyspa będzie znów otwarta dla turystów. Niektórzy nie będą zachwyceni

"Syf, brud i hałas” – tak stan wyspy Boracay komentowali turyści, którzy przebywali tam na urlopie jeszcze w kwietniu tego roku. Prezydent Filipin zamknął wyspę dla turystów, by "zaprowadzić na niej porządek”. Teraz znów zostanie otwarta, ale lista zmian i nowych zakazów jest bardzo długa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wyspa Boracay będzie otwarta dla turystów od 26 października (Shutterstock.com)

Jedna z najpiękniejszych wysp na ziemi, będąca urlopowym marzeniem milionów turystów – tak przez lata określano Boracay, jedną z ponad 7 tys. wysp należących do Filipin. Jednak miejsce to mocno straciło na prestiżu i jeszcze pół roku temu przypominało jedno wielkie wysypisko śmieci. Za opłakany stan wyspy obwiniani byli zarówno turyści, których przybywało tam ok. 2 milionów rocznie, jak i miejscowa ludność i hotelarze.

Przede wszystkim ścieki

Badania sprzed kilku miesięcy wykazały, że 195 firm podłączyło nielegalnie kanalizację do miejskich wodociągów, co oznacza, że tony ścieków od lat trafiały do morza. Prezydent Filipin, Rodrigo Duterte dał resortowi 6 miesięcy na rozwiązanie problemu, ale ponieważ ministerstwo nie wywiązało się z zadania, Duterte postanowił całkowicie zamknąć Boracay dla turystów na 6 miesięcy od daty 26 kwietnia. Wyspa miała przejść metamorfozę.

Podstawą zmian miała być szeroka rozbudowa przeciążonego systemu kanalizacyjnego i zdemontowanie zainstalowanych nielegalnie rur. Wyburzono kilkadziesiąt z ok. 900 obiektów położonych na wyspie, które powodowały największe spustoszenie ekologiczne. Pozostałe obiekty będą musiały spełnić rygorystyczne wymagania. Mogą mieć z tym kłopot, ponieważ kilkanaście dni temu inspektorzy rządowi skontrolowali 440 hoteli i tylko 71 z nich spełniło wymagania.

Drastyczna metamorfoza

Ze zmian niezadowolona będzie spora część turystów, którzy kochali Boracay właśnie za to, że było tam głośno, hucznie i do rana. Filipiński departament turystyki (DOT) ogłosił pierwsze z planowanych zmian. Będą to przede wszystkim zakaz organizowania hucznych imprez i zabaw na plaży oraz bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Nie będzie tam już także tłumów. Wyspa stanie się kameralnym miejscem, choćby ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w hotelach spełniających standardy.

Certyfikaty póki co otrzymało 25 placówek, które dysponują łączną liczbą 2063 pokoi. A to jeszcze nie koniec zmian. W zapowiedziach z kwietnia pojawiły się także wzmianki o szerokiej alei z linią tramwajową i 7 km nowych chodników. Na dachach mają pojawić się panele słoneczne, a pomiędzy budynkami o wiele więcej roślinności. Miejmy nadzieję, że rajska wyspa w pełni odżyje i turyści odwiedzający ją od 26 października będą mogli cieszyć się jej naturalnym pięknem, nawet jeśli wielu imprezowym turystom ma się to nie spodobać.