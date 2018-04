Plaże na "rajskich" wyspach toną w śmieciach. Instagram kontra rzeczywistość

Plastikowe butelki, torby czy zapalniczki. To nie wysypisko śmieci, a odpady, jakie można znaleźć na plażach na indonezyjskiej wyspie Bali. Amerykanka pokazała szokujące zdjęcia z turystycznej mekki. Problem dotyczy także innych miejsc.

Amelia Whelan do zdjęć dodała emocjonalny apel. "To Bali. To Filipiny. To Indonezja. To Hawaje. To prawdziwe g****, którego nie chcesz oglądać" – zaczyna Amerykanka, zwracając uwagę, że śmieci stanowią globalny problem. "To plaża obok atrakcji, którą zawsze chciałeś odwiedzić. To plaża tuż obok pięknego basenu infinity, w którym zawsze chciałeś zrobić sobie zdjęcie. To plaża, na której będą dorastały nasze dzieci" – pisze. "Wspólnie musimy wprowadzić zmianę. Natychmiast" – apeluje.