Specjalistka od wakacji: "Pośredniczę w tworzeniu wspomnień, które zostają do końca życia"

Specjaliści od urlopów, sprzedawcy marzeń, miłośnicy podróży. To oni przygotowują i dopasowują oferty, odpowiadając na różne potrzeby klientów. Praca w biurze podróży wydaje się być wymarzonym miejscem do rozwoju kariery. Któż bowiem nie chciałby móc poznawać świata i to w czasie pracy? O kulisach pracy w turystyce opowiada Marta Knasiecka, założycielka popularnego bloga "Specjalistka od wakacji".

Karolina Laskowska: O twoim zawodzie myśli wielu podróżników. Czy to faktycznie praca marzeń?

Marta Knasiecka: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Największa wada pracy to konieczność wielozadaniowości. Zwłaszcza w sezonie.

W momencie, gdy zaczynam robić ważny raport, dzwoni do biura klient, który pyta o szczegóły swojej rezerwacji, następnie przychodzi wiadomość ze zmianą godzin wylotów, o czym trzeba poinformować kolejnych turystów. W trakcie rozmowy, do biura dobija się rodzina chcąca wylecieć na wakacje, a tuż później mam górę wiadomości na skrzynce. To wyjątkowy sezon, bo zmian jest mnóstwo…

Natomiast największą zaletę stanowi możliwość spełniania swoich i cudzych marzeń. Nasi klienci lecą często na wymarzony urlop. Pośredniczę w tworzeniu wspomnień, które zostają z nimi do końca życia. Uwielbiam także możliwość opowiadania o pięknych miejscach, innych kulturach, ciekawych zakątkach.

Z twojej relacji wynika, że praca wiąże się z mnóstwem obowiązków. Możesz zdradzić, jak wygląda typowy dzień?

Wbrew pozorom, praca w biurze podróży nie kręci się wyłącznie wokół wyjazdów. Dość istotne jest w tym wszystkim słowo "biuro", a co za tym idzie - stosy papierów i pliki dokumentów. Poranki zaczynają się od podpisania raportów sprzedażowych i sprawdzenia stanu kasy. Następnie czytam maile i drukuję oferty na witrynę.

W międzyczasie zaczynają dzwonić telefony, a do biura wchodzą klienci planujący wakacje. Przeciętna rozmowa z klientem trwa od 30 minut do godziny.

I tak mija dzień. Często klienci wchodzą do nas z radosnym okrzykiem: "Widzę, że się pani nudzi!", a my... właściwie nigdy się nie nudzimy (śmiech).

Archiwum prywatne Marta Knasiecka (Archiwum prywatne)

Trudy pracy wynagradzają liczne benefity. Na jakie dodatki może liczyć pracownik biura podróży?

Benefity są uzależnione od firmy, w której się pracuje. Koronawirus przekreślił wszystkie dodatki, ale przed pandemią podstawowym bonusem była zniżka na wycieczki. Najczęściej dotyczy ona jednego wyjazdu w ciągu roku, niekiedy organizatorzy oferują symboliczne zniżki na kolejne wyjazdy, ale nie jest to normą. Sama cenię możliwość szkoleń - choć większość z nich przeniosła się do świata wirtualnego i organizowane są w formie webinarów, to i tak dają nam potężny zastrzyk wiedzy.

A co z tajemniczymi study tourami określanymi często koloniami dla dorosłych?

Study tour to poniekąd także jeden z benefitów pracy w biurze, chociaż uważam, że nie powinno się traktować tego typu wyjazdów jako bonus, ale jako obowiązek pracodawców chcących zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów.

Tajemnicze "study" to po prostu wyjazd szkoleniowy dla agentów pracujących w biurach podróży. W jego trakcie odwiedza się hotele z oferty danego organizatora, często bierze się także udział w wycieczce fakultatywnej. Dzięki odwiedzinom w obiektach, specjaliści zyskują ogrom wiedzy oraz mogą poczuć klimat danego miejsca. Wiem, że brzmi to pięknie, ale to także momentami ciężka praca - podczas mojego najbardziej intensywnego study tour obejrzałam w ciągu pięciu dni 44 hotele w warunkach lejącego się z nieba żaru. Obiekty często bywały w dużych odległościach od siebie - rano wychodziliśmy, a wracaliśmy wieczorem. Po trzecim dniu hotele zaczęły mi się mylić, a po powrocie musiałam na zasadzie porównania moich zdjęć z katalogiem, sprawdzać jakie miejsca odwiedziłam. Każdy kij ma dwa końce. Trudno też przewidzieć przyszłość tych wyjazdów. Pandemia pokrzyżowała wiele planów.

Archiwum prywatne Marta Knasiecka (Archiwum prywatne)

No właśnie. Jak wyglądała twoja praca podczas zamknięcia salonów sprzedaży z powodu pandemii?

W trakcie lockdownu biura przeszły w tryb pracy zdalnej. Nie sprzedawaliśmy, ale pracy było jeszcze więcej niż zazwyczaj, ponieważ wszystkie wyjazdy od połowy maja do końca czerwca zostały odwołane. Należało zatem poinformować o tym klientów, zaproponować nowe rozwiązania, przebukowywać wyjazdy, przyjmować rezygnacje, a także odbierać telefony od osób, których wakacje miały odbyć się w późniejszych terminach.

Aktualnie otwiera się coraz więcej kierunków w atrakcyjnych cenach, a mniejszy ruch turystyczny sprzyja spokojnemu zwiedzaniu miejsc, które zazwyczaj są bardzo zatłoczone.

Które kierunki były najbardziej popularne w ubiegłych latach, a które królują w tym sezonie?

COVID-19 wykasował z oferty biur podróży wiele kierunków. Przede wszystkim nie latamy aktualnie do egzotycznych krajów. Dość późno umożliwiono wyloty do Turcji, Portugalii, Tunezji i Egiptu. Podstawową zmianą jest zatem zmiana rozkładu popularności kierunków - o ile Grecja zawsze utrzymywała się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków, tak Baleary były drogie i z tej przyczyny trudno je sprzedać przeciętnemu turyście. W tym sezonie Majorka i Minorka utrzymują się na poziomie cenowym greckich wysp, a Polacy stali się jedną z dominujących nacji na Balearach.

Jakie obawy wyrażają obecnie turyści?

Klienci przede wszystkim boją się ewentualnej kwarantanny po powrocie.

Większość wątpliwości wiąże się z nieprawdziwymi informacjami serwowanymi w mediach oraz niejasnymi komunikatami władz. Każde, choćby przypadkowe zająknięcie się o kwarantannie lub obowiązkowych testach, wywołuje panikę. Staramy się uspokajać klientów, pokazywać im jak jest w rzeczywistości, kierować do sprawdzonych źródeł.

Archiwum prywatne Marta Knasiecka (Archiwum prywatne)

Czy polecasz zatem wykupić wycieczkę jeszcze w te wakacje?

Polecam przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i wybierać tak, by czuć się bezpiecznie. Najważniejsze dla mnie jest to, by moi klienci czuli się komfortowo w miejscu swoich wakacji. Jeżeli ktoś boi się lecieć, ma obawy dotyczące ewentualności zarażenia, budzi w nim strach wizja spędzania urlopu w innym kraju, a obrazki i relacje innych turystów z pustych kurortów i niezatłoczonych plaż, np. na Majorce nadal go nie przekonują, to proponuję odłożyć wakacje na przyszły sezon.

Uważam jednak, że tegoroczne ceny są bardzo atrakcyjne i zachowując rozsądek możemy spędzić cudowny czas poza granicami Polski. Greckie, tureckie i bułgarskie kurorty są przygotowane na przyjazd turystów w odpowiedni sposób. Z powodu mniejszej liczby połączeń lotniczych przyjeżdżających jest mniej, zatem łatwiej o dystans społeczny. Większość hoteli dostosowała się do bardzo wyśrubowanych rygorów sanitarnych, a w wielu miejscach noszenie maseczek jest nie tylko wymagane, ale także weryfikowane przez władze i lokalnych mieszkańców. Sama wkrótce wylatuję poza granice kraju i już nie mogę się doczekać.

