"Squid Game" w Polsce. Turniej ma się odbyć w kwietniu 2022 r.

"Squid Game" w Polsce - turniej ma się odbyć 30 kwietnia

Całkowita kwota do zebrania jest równowartością 100 mln wonów, czyli 333 tys.333 zł. Do udziału w "Squid Fame" będzie mogła zgłosić się każda osoba, która wpłaci zadatek na to wydarzenie. Uczestnicy zostaną wybrani na drodze głosowania online za pomocą specjalnej aplikacji.