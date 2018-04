Śródziemnomorska atmosfera i pyszne wino. Wakacje na Węgrzech

Węgry zachwycą cię, bo to kompletny miszmasz. Ludność mówiąca językiem zza Uralu, śródziemnomorska atmosfera, środkowoeuropejska architektura. Jakby tego było mało, produkuje się tu świetne wino, a największą atrakcją jest odpoczynek nad wodą, choć kraj do morza dostępu nie ma. Zapraszamy w podróż na Węgry!

Jedną z atrakcji Węgier jest otoczony zielonymi pagórkami Balaton (Wikimedia Commons CC BY-SA, Fot: txd)

Węgry i ich Perła Dunaju

Jeśli na przestrzeni wieków narodziła się jakakolwiek przyjaźń między narodami, to z pewnością była to braterska relacja Polaków i Węgrów. Przez lata łączyły nas sojusze, wspólni władcy, a współcześnie kształtowanie pokrewnej polityki zagranicznej. To w północnych Węgrzech, w Wyszehradzie, w XIV wieku zawiązało się porozumienie, które trwa do dziś.

Polscy królowie niejednokrotnie bywali również w Budapeszcie, stolicy Węgier. Miasto przez wieki stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków handlu i kultury w Europie. Mimo niepomyślnych losów zachowało wiele ze swojej pierwotnej architektury. Dziś zachęca do odwiedzin ze względu na znajdujące się tam zabytki i niepowtarzalny urok. Do miejsc w Budapeszcie, które warto zwiedzić, należy charakterystyczny budynek Parlamentu, okazała bazylika św. Stefana, katedra św. Macieja, Plac Bohaterów czy zamek Vajdahunyad.

Najpiękniejszą panoramę Budapesztu zobaczyć można z Góry Gellerta, usytuowanej na lewym brzegu Dunaju, po stornie Budy. Do spacerów zachęca natomiast leżąca na rzece, niezwykle zielona Wyspa św. Małgorzaty. Po przejściu na stronę Pesztu nie należy zapomnieć o spacerze deptakiem Vaci utca, główną ulicą stolicy Węgier, a jednocześnie najważniejszą aleją handlową miasta. Turystę zachwyci również Aleja Andrassyego, przy której stoją piękne eklektyczne kamienice. W wolnej chwili warto udać się też na miejski targ Vásárcsarnok, gdzie z pewnością nie zabraknie dorodnych papryk różnych odmian, typowego składnika węgierskiej kuchni. W Budapeszcie są również jedne z głównych atrakcji Węgier – baseny termalne. Szechenyi gyógyfurdo, bo tak nosi nazwa kompleksu, znajduje się w City Parku, nieopodal Placu Bohaterów.

Wieczorami warto usiąść w jednej z niewielkich knajpek miasta. Nocne życie Budapesztu przypomina miasta południowej Europy. Urocze ogródki, śpiew i dobra zabawa. A wszystko to w akompaniamencie niepowtarzalnej kuchni Węgier.

Urlop na Węgrzech nie wymaga dużych nakładów finansowych. Przyjmuje się, że ceny są porównywalne, a nawet niższe od tych w Polsce. Walutą Węgier jest forint, ale niech nikogo nie zmylą te wszystkie zera – przelicznik na złote jest korzystny: 100 HUF to 1,30 zł.

Wypoczynek na Węgrzech, czyli Balaton wiecznie żywy

Kto nie pamięta czasów (lub barwnych opowieści), jak w PRL-u pakowało się syrenkę i wyjeżdżało na wczasy nad Balaton? Choć współcześnie Polacy wybierają coraz to nowsze, bardziej egzotyczne kierunki turystyczne, Balaton nadal zaprasza na wypoczynek i... podróż w czasie!

Balaton, czyli Jezioro Błotne — główny cel podróży wakacyjnych minionego wieku na Węgrzech, to ogromne jezioro otoczone piaszczystymi plażami i z mnóstwem atrakcji. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy żeglowania, kajakarstwa czy windsurfingu. Narzekać nie powinni także urodzeni plażowicze. Pogoda na Węgrzech rozpieszcza amatorów słońca od maja do października. Najwyższe temperatury panują w lipcu i sierpniu, gdy termometry w cieniu pokazują od 25 st. C do 30 st. C.

Węgry, a w szczególności Balaton to dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Jezioro samo w sobie jest płytkie (maksymalnie 4 m głębokości), a zejście dna łagodne. Poza tym w okolicy nie brakuje aquaparków, połączonych z naturalnymi termami. Te zaś przyciągną nad Balaton spragnionych relaksu i podreperowania zdrowia.

Balaton to jednak nie tylko odpoczynek nad wodą. Na wzniesieniach północnego brzegu jeziora uprawia się winorośl. Produkowane na miejscu wino dostępne jest w lokalnych, niewielkich winniczkach. Miłośnicy wina zasmakują tu trunku między innymi ze szczepu lipovinka, a także szczególnie popularnego szczepu kadarka.

Węgry – kraj ciepłych źródeł

Termy znaleźć można w wielu krajach, także w Polsce. Na Węgrzech jednak występują niezwykle często, a wokół nich narasta otoczka turystyczna. Jednymi z najpopularniejszych gorących źródeł są te w Hajdúszoboszló, we wschodniej części państwa. Nie mniej znane miejsca to termy w Miskolctapolce, Egerszalók i Mezőkövesd. Bardzo często źródła połączone są z kompleksami basenowymi i ośrodkami SPA.

Gorące źródła lecznicze Węgier charakteryzują się wysoką zawartością wapnia, magnezu i siarki. Poprawiają tym samym kondycję stawów czy krążenia. To wizytówka kierowana do starszych turystów. Najmłodsi odwiedzający mogą za to poszaleć na zjeżdżalniach i basenach.

Zakole Dunaju – Węgry sentymentalne

Rejsy Dunajem to jedne z nieodłącznych elementów turystyki na Węgrzech. Zakole Dunaju rozpoczyna się już w Budapeszcie, a następnie prowadzi na północ i w przeszłość. Ze statku oglądać można bowiem dawne fortyfikacje, zamki i pałace. Podczas podróży mija się także ważne historycznie miasta. Pierwsze z nich to Wyszehrad znany Polakom z lekcji historii. Kolejnym jest Ostrzyhom leżący niemalże na granicy ze Słowacją. Miejscowość była pierwszą stolicą Węgier, jeszcze za czasów księcia Gejzy.

Dolina Dunaju to także wzgórza z malowniczymi połaciami pól uprawnych, winnic i zielonych lasów. To najpewniej widoki, które szczególnie kojarzą się z pięknymi Węgrami.

