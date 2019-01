Suntago Wodny Świat pod Mszczonowem. Otwarcie aquaparku jeszcze w 2019 r.

Pod Mszczonowem trwa budowa ogromnego aquaparku. Suntago Wodny Świat będzie największym krytym parkiem wodnym w Europie. Według zapowiedzi obiekt ma być oddany do użytku jesienią 2019 r.

Suntago Wodny Świat to pierwszy obiekt z projektu Park of Poland (Suntago Wodny Świat / materiały prasowe)

W maju 2017 r. we Wręczy pod Mszczonowe ruszyła budowa największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Najbardziej zaawansowane prace trwają od drugiej połowy 2018 r., a zakończyć się mają jeszcze w tym roku.

Jak podaje propertydesign.pl, dotychczas zakończyły się prace przy fundamentach, wykopach i nieckach basenowych wewnątrz budynku. Powstał też odwiert termalny o głębokości niemal 2 km, z którego czerpana będzie woda o temperaturze ok. 45 st. C do ogrzewania basenów i budynków. Z kolei w ogrodzie mają się znaleźć egzotyczne rośliny m.in. z Malezji oraz Kostaryki.

W Suntago zaplanowano ponad 30 zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa, ponad dziesięć różnego rodzaju saun oraz kompleksów domków gościnnych. Goście będą mieli do dyspozycji również gabinety masażu i solaria. "Do tej pory zużyto zużyto 37 tys. metrów sześciennych betonu. To więcej niż przy budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Masa wykorzystanej dotąd stali wyniosła 5 tys. ton. To połowa wagi Wieży Eiffla" - czytamy na stronie parku. Według założeń ma kosztować ok. 150 mln euro, czyli ok. 645 mln zł.

Suntago Wodny Świat to pierwszy obiekt z projektu Park of Poland, zlokalizowanego między Warszawą (40 km) a Łodzią (70 km) oraz 25 km od planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestor, firma Global City Holdings, znany jest w Polsce m.in. z sieci kin Ciemna City. Projekt powstaje we współpracy z niemiecką Grupą Wund, która prowadzi pięć podobnych inwestycji.

