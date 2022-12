Święta i sylwester za granicą. Last minute, jakiego dawno nie było

Koniec roku to dobry moment, by odpocząć i naładować baterie na kolejne 12 miesięcy. Wiele osób decyduje się na wyjazd z Polski do ciepłych krajów na święta, a inni pakują się zaraz po nich, by spędzić sylwestra na plaży. Oferty na ten okres dostępne są już od 1300 zł od osoby.