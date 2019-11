WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 4 sylwestersylwester 2020imprezaaktywnie Justyna Śliwińska 32 min. temu Sylwester 2020. Najważniejsza noc w roku. Podpowiadamy, jak dobrze się bawić Jak co roku irytują cię pytania o plany sylwestrowe? A może bardziej denerwuje cię brak unikatowości i przeciętność imprez noworocznych, które nazbyt szybko przechodzą do przeszłości? Rozwiązanie jest proste – spakuj się i leć w świat, by celebrować powitanie Nowego Roku i zachować w pamięci ten moment na dłużej. Tym bardziej, że w tym roku witać będziemy okrągły 2020 rok! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pamiętać należy, że nowy rok to nie tylko nowe możliwości, ale też całkiem nowe 20 lub 26 dni urlopu do wykorzystania (Shutterstock.com) Jak zaplanować i zorganizować wyjazd sylwestrowy? Możliwości jest sporo, począwszy od zorganizowania wyjazdu na własną rękę, na ofertach biur podróży, których z roku na rok jest coraz więcej, kończąc. O ile w pierwszym przypadku problematycznym może się okazać znalezienie odpowiedniego miejsca noclegowego, opcji dojazdu czy też lotu, który nie zrujnuje naszych planów oszczędnościowych, o tyle druga opcja może okazać się łaskawsza dla naszej kieszeni, jeśli zarezerwujemy ją z odpowiednim wyprzedzeniem i mniej problematyczna, jeśli o logistykę i kwaterunek chodzi. Jakie trudności możemy napotkać w związku z planowaniem wyjazdu sylwestrowego? Co należy wziąć pod uwagę? Trzy dni czy pełne dwa tygodnie noworocznego szaleństwa? Po pierwsze: długość wyjazdu, czyli ile dni urlopowych chcesz wykorzystać na sylwestrowe szaleństwa. Pamiętać należy, że nowy rok to nie tylko nowe możliwości, ale też całkiem nowe 20 lub 26 dni urlopu do wykorzystania. Można zatem śmiało wykorzystać tą możliwość i połączyć szampańską zabawę

z zasłużonym wypoczynkiem pod palmami bądź wędrówką himalajskimi szlakami. Czas nie będzie tu stanowił przeszkody! Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które ze swojego wymiaru urlopu starają się wycisnąć jak najwięcej, zyskując tym samym 2 dni ekstra, z uwagi na święta przypadające 1 oraz 6 stycznia. Pokusić się można o nieprzerwany 10-14 dniowy wyjazd w najdalsze zakątki świata, nastawić się na niczym niezmącony odpoczynek bądź dać się ponieść intensywnej eksploracji odwiedzanego państwa. Zobacz też: W Zakopanem wybierali najlepsze oscypki Na portalu Wakacje.pl znajdziesz oferty niezwykle atrakcyjnych wycieczek objazdowych, m.in. Chiny w cenie 3100 zł od osoby czy malownicze Indie za 5600 zł. Możesz pozwolić sobie na jedno i drugie korzystając z opcji 7+7. Zainteresować Cię może tygodniowe zwiedzanie Tajlandii z późniejszym relaksem w cenie 5600 zł bądź podobna opcja w Wietnamie za 6300 zł lub rajskim Bali – tutaj ceny zaczynają się od 6200 zł. A może od zawsze marzyły Ci się Hawaje? W tym roku po raz pierwszy nie musisz martwić się o wizę! Może zatem warto rozważyć tą destynację? Jeśli jednak preferujesz krótsze wyjazdy i zależy ci jedynie na hucznym powitaniu Nowego Roku i szybkim powrocie, to z pewnością znajdziesz mnóstwo ofert city breaków, których długość zamyka się w 3 do 5 dniach. Tutaj możesz zdecydować się na którąś z europejskich stolic, jak np. Paryż, Budapeszt, Wiedeń, Wilno czy Sztokholm. Dużą popularnością cieszy się w tym roku Lwów, Odessa czy tez Petersburg. Każde z tych miejsc ma do zaoferowania masę atrakcji – sprawdź, co ciebie może przekonać i szykuj się na szampańską zabawę! Shutterstock.com Podziel się Egzotyka czy narty? Po drugie: odległe i egzotyczne plaże czy zimowe szaleństwo na stoku z lampką szampana, czyli gdzie urlopowa wyobraźnia cię poniesie. Z jednej strony przełom roku stanowi idealny moment na szlifowanie swoich umiejętności na stoku narciarskim, ale z drugiej pojawiają się atrakcyjne oferty egzotycznych destynacji, dzięki którym możemy choć na chwilę zapomnieć o porannych przymrozkach i zamiast tego popracować nad opalenizną rozkoszując się wspaniałą pogodą. Jeśli preferujesz pożegnać stary rok na snowboardzie czy nartach będziesz mieć możliwość wyboru wyjazdu zorganizowanego od a do z, czyli z uwzględnieniem kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia i ski pass'u lub opcji z dojazdem własnym, który obniży cenę całości nawet o kilkaset złotych. W przypadku "śnieżnego" sylwestra, skorzystanie z oferty biur podróży może pozytywnie wpłynąć na nasze finanse, należy tylko pamiętać, by zwrócić uwagę, czy wspomniany wcześniej ski pass, który często bywa najdroższym składnikiem zimowego wypoczynku, został uwzględniony w cenie. I tak, ceny tygodniowego pobytu w okresie sylwestrowym we włoskich Alpach zaczynają się już od 1290 zł od osoby. Amatorów wyższej temperatury, palm i sportów wodnych mogą przyciągnąć takie destynacje, jak Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Malta czy Cypr. O ile w przypadku hiszpańskich wysp trzeba się liczyć z kosztami rzędu 3300 zł od osoby, o tyle pozostałe trzy kierunki kuszą niezwykle przystępnymi cenami – ok. 1300 zł za 7 dni relaksu na śródziemnomorskich wyspach i ok. 2200 zł za urlop w kraju faraonów. Podobne ceny będą obowiązywać w przypadku rezerwacji do Jordanii i Izraela.. a może marzy ci się połączenie tych dwóch krajów podczas jednego sylwestrowego wyjazdu? Wszystko jest w zasięgu Twojej ręki! Rezerwować teraz czy poczekać na last minute? Po trzecie: warto się spieszyć, czyli ceny biletów lotniczych i oferty biur podróży nie będą tanieć. Trzeba też wziąć pod uwagę, że okres świąteczno-sylwestrowy charakteryzuje się wzmożonym ruchem na lotniskach, a większe zainteresowanie wyjazdami w tym terminie generuje szybsze znikanie ofert oraz wyższe ceny wycieczek. Warto wprowadzić w życie zasadę "Im szybciej, tym lepiej", żeby móc ze spokojem ducha oczekiwać nadchodzącego roku.