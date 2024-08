Szalone wydarzenie w Hiszpanii. Przyjechały tysiące osób

Tomatina - turystyczny hit

Wstęp na wydarzenie jest płatny, ale tylko dla gości. Z opłaty, wynoszącej 15 euro (ok. 64 zł), zwolnione są osoby mieszkające lub urodzone w Bunol i posiadające tam nieruchomości. Nowością w tym roku było wprowadzenie 30 biletów VIP w cenie 500 euro (ok. 2,1 tys. zł) dla tych, którzy chcieli dostać się do ciężarówek z owocami.