Sześć godzin oczekiwania na lot. Takie "atrakcje" w samolocie Ryanaira

Pasażerowie, którzy lecieli z Budapesztu do Las Palmas, na długo zapamiętają swój początek urlopu. Spędzili długie godziny w samolocie, stojącym na płycie lotniska. Powód oczekiwania zapewne zmroził krew w żyłach wielu ekologom.

To miał być przyjemny lot, po którym prawie 200 osób rozpocznie wakacje na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Jednak zanim maszyna wzbiła się w powietrze, była uziemiona przez 6 godzin w porcie lotniczym im. Ferenca Liszta w stolicy Węgier.

Samolot nie mógł wystartować, ponieważ był za ciężki. W związku z tym przez półtorej godziny spalał paliwo na głównej płycie lotniska. Następnie przekierowano go na boczny sektor, gdzie przez kolejne 4,5 godz. kontynuował pozbywanie się paliwa.

Pasażerowie z każdą godziną byli coraz bardziej poirytowani. Dokuczał im nie tylko drażniący zapach paliwa, ale też niska temperatura na pokładzie. Trudno było też o swobodne poruszanie się – maszyny należące do linii Ryanair nie słyną z przestronności.

Co więcej, jeden ze zdenerwowanych podróżnych zapalił w toalecie papierosa, przez co została wezwana policja. Mężczyzna opuścił samolot dobrowolnie, ale skutkowało to dodatkowym opóźnieniem.