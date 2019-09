Szklane igloo na biegunie północnym. Luksusowy hotel z widokiem na zorzę

Skandynawska firma Luxury Action planuje postawić 10 szklanych igloo na biegunie północnym. Budynki będą ustawiane w kwietniu i właśnie w tym jednym miesiącu będą dostępne dla gości. Jednak noc w takim miejscu kosztuje fortunę.

Kwota ta nie obejmuje jednak samego noclegu w igloo. Wliczone są w to również wszelkie kwestie logistyczne, transport, a także dwudniowy pobyt na Svalbardzie, arktycznym archipelagu, należącym do Norwegii. Firma zapewnia także usługi przewodnika po arktycznej dziczy, a także ochroniarza i szefa kuchni.

Jednak nie są to pierwsze szklane igloo, jakie kiedykolwiek powstały. W 2017 r. w Laponii otworzono osiedle 24 domków, również z przeszklonymi ścianami i sufitem. Firma Levin Iglut dała do dyspozycji swoich klientów dwa rodzaje igloo: wersję superior oraz premium. Ich cena za noc to odpowiednio 390 i 470 dolarów (1550 i 1880 zł).