Szlak tylko dla odważnych. Pod stopami ponad kilometrowa przepaść

W środkowych Chinach jest takie miejsce, w którym widoki zapierają dech w piersiach, a emocje sięgają zenitu. Wszystko za sprawą szlaku, po którym mogą przejść ludzie, którzy mają nerwy jak postronki. Poznajcie najbardziej niezwykły szlak na świecie.

Na szlaku znajdują się trzy odcinki ze szklanym dnem (Shutterstock.com)

Góra Tianmen znajduje się w parku narodowym o tej samej nazwie, w prefekturze Zhangjiajie, w środkowych Chinach. Uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Na terenie parku można zobaczyć m.in. Bramę do Nieba - najwyżej położoną grotę na naszej planecie czy przejechać się najdłuższą na świecie kolejką linową. Jednak o wiele większą popularnością cieszy się niezwykła trasa. Nie dość, że prowadzi wzdłuż stromej ściany klifu, to w kilku miejscach turyści pod stopami mają szkło! Odważni, którzy decydują się na przejście tym przerażającym szlakiem, pod sobą mają ponad 1400-metrową przepaść.

Na jedną z najsłynniejszych gór w Chinach można dostać się na dwa sposoby: autobusem lub kolejką linową. Na szczyt wiedzie niezwykła 11-kilometrowa droga o nazwie Tongtian, co oznacza Aleja prowadząca do Nieba. Ma 99 ostrych zakrętów, a różnica poziomów wynosi 1100 m. Jej budowa rozpoczęła się w 1998 roku i trwała 7 lat, pochłaniając ponad 13 milionów dolarów. Autobus kursuje co 5 minut, a podróż po morderczych zawijasach z pewnością dostarczy niezapomnianych przeżyć.

Druga opcja to wyprawa kolejką linową, która wyrusza z centrum Zhangjiajie i jest najdłuższą tego typu na świecie. 98 wagoników, z których każdy zabiera 8 osób, pokonuje trasę mającą 7455 m długości w ok. 30 minut. Widok zapiera dech w piersiach - pozwala obserwować zmieniający się krajobraz, którego ukoronowaniem jest pojawienie się na horyzoncie charakterystycznego otworu w skale. Należy pamiętać, że zainteresowanie atrakcją jest ogromne - żeby nie stać kilka godzin w kolejce, warto pojawić się co najmniej pół godziny przed otwarciem (kolejka rusza o godz. 7:30 latem i o 8:00 zimą).

Wokół szczytu poprowadzono szlak, który umożliwia wędrówkę wzdłuż pionowych ścian, ok. 1400 m nad przepaścią. Największe tłumy turystów zbierają się na odcinku o długości 1600 m, chronionym barierką.

Nazywa się go "wiszącym chodnikiem". Na jego końcu znajduje się wiszący most, który łączy dwa szczyty. Przejście całej trasy na górze Tianmen zajmuje ok. 1,5 godziny.

Prawdziwym hitem "wiszącego chodnika" są jego trzy fragmenty ze szklanym dnem. Pierwszy z nich został otwarty w 2011 r. i ma 60 m długości i 1,6 m szerokości, ostatni w 2016 r. i ma 100 m długości. Szklane dno sprawia, że pod stopami mamy... przepaść. Z pewnością nie jest to atrakcja dla osób z lękiem wysokości. Turyści często trzymają się kurczowo ścian klifu przechodząc przez szklany chodnik. Trasa jest zamknięta dla turystów, gdy pokrywa ją lód i śnieg.

Poza popularnym szlakiem jedną z największych atrakcji na górze stanowi Grota Tianmen, nazywana przez Chińczyków Bramą do Nieba. Mające 131,5 m wysokości i 57 m szerokości okno powstało w skałach w wyniku procesu erozji. Znajduje się na wysokości 1260 m n.p.m. i jest najwyżej położoną tego typu atrakcją na świecie.

Żeby przejść przez Bramę do Nieba, mającą 60 m głębokości, musimy najpierw pokonać Tianti, czyli Drabinę do Nieba. To nic innego, jak 999... schodów. Liczba 9 jest najważniejszą w chińskiej kulturze, natomiast 999 oznacza wieczne życie. Tianmen można odwiedzać codziennie od godz. 8 do 18. Najlepiej przyjechać w okresie od maja do października.

