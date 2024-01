Sztorm odsłonił tory. Taki widok w Helu to rzadkość

Tajemnicze tory mogły służyć do transportu ludzi i sprzętu

- To prefabrykowane elementy o długości kilku metrów, które układano do doraźnego transportu. Stawiało się na nich najprostszy wagonik i przepychało jakiś cięższy ładunek. Na zdjęciach lotniczych z końca wojny, widać, że Niemcy zbudowali kilka mol w stronę pełnego morza. W momencie ewakuacji ładowali nie tylko ludzi, ale również sprzęt. W związku z tym przypuszczalnie chodziło właśnie o to, aby ten sprzęt dostarczyć na jakieś transportowce, które mogły odwieźć go w kierunku Niemiec - mówi, zapytany przez portal TN24, Władysław Szarski, dyrektor helskiego Muzeum Obrony Wybrzeża.