Ukochany kraj Polaków idzie na rekord. "Urlop tam nigdy nam się nie znudzi"

Już wiadomo! Według danych systemu eVisitor od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do Chorwacji przyjechało 20,6 mln turystów. Aż 1 mln 84 tys. 127 gości pochodziło z Polski. To absolutny rekord - informuje Przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.