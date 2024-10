Jak będzie wyglądała Wieliczka za 100 lat? Pokazali nagranie

Kopalnia Soli w Wieliczce to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w naszym kraju. Co roku na jej odwiedzenie decydują się rzesze turystów spragnionych zobaczenia czegoś wyjątkowego. Są to nie tylko Polacy, ale także zagraniczni turyści przyjeżdżający na południe Polski. W tym roku milionowy gość pojawił się w kopalni już 8 sierpnia.