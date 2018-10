Szturm turystów na Tatry. W góry wróciło lato

Wraz z powrotem letniej pogody, do Tatr powrócili turyści. Zakopane przeżyło prawdziwe oblężenie, jakiego według górali nie było tam od lat. Do miasta przez cały weekend przyjeżdżały autobusy zapakowane po dach.

Wiele osób zdecydowało się na krótki rękawek

Dwa tygodnie temu w Tatrach sypnęło takim śniegiem, że schodząc z Rysów, taternicy mieli go po pas. Jednak szybko przyszło, szybko poszło - dzisiaj nie ma już prawie żadnego śladu tamtej śnieżycy. Co prawdaż znalazło się kilka śmiałków, którzy na Kasprowy wdrapali się z czekanem, ale wśród turystów zdecydowanie królował krótki rękawek. Temperatura na 2 tysiącach metrów sięgała w południe 18 stopni.

Kolejki na szlakach, kolejki do wjazdu i kolejki w schroniskach - powrót lata nastąpił w pełni. Jeszcze przed 7 rano ludzie się ustawiali przed wejściem do kolejki na Kasprowy, a z godziny na godzinę tylko ich przybywało. Na niektórych szlakach trzeba było stać w kolejkach lub schodzić, by przepuścić kolejną grupę. I choć jest to normalne w sezonie, to nikt się tego nie spodziewał w październiku.

- Dobrze, że nie chce Pani zostać na noc - powiedziała mi Olga, która w Zakopanem prowadzi sklep i wynajmuje miejsca noclegowe - Mamy 20 apartamentów w całym mieście i wszystkie są zajęte. Rok temu było dużo spokojniej. Pewnie ta ładna pogoda ich zachęciła.

Choć przybyło stopni, to rozsądku turystom nie za bardzo. Ci, którzy po wyjściu z kolejki na Kasprowy kierowali się w stronę Świnicy, zatrzymywali się na szczycie Beskid, tworząc niejako pewną barierę przez którą przebijali się tylko Ci z ambicjami dotarcia do przełęczy świnickiej. Reszta decydowała się na zejście z Kasprowego innymi drogami. Niestety było zadziwiająco wiele sytuacji, w których oboje rodziców miało porządne buty górskie, a dziecko - lakierowane kozaczki, cienkie trampki czy nawet kalosze. Pomimo, że zejście z Kasprowego nie jest wymagające technicznie, to wciąż są skały, na których można w banalny sposób skręcić sobie kostkę. Szczególnie, gdy taki maluch jest już porządnie zmęczony i mniej uważa.

- Nie pamiętam, żeby jesienia było u nas tyle ludzi - stwierdziała Barbara, jedna z góralek, która zajmuje się sprzedażą oscypków w Zakopanem. Krupówki były oblegane podobnie jak monciak w Sopocie, a żeby dostać się do któregoś z autobusów, które odjeżdżają do Krakowa, trzeba było stanąć godzinę wcześniej na przystanku. A i tak wiele osób mogło liczyć jedynie na miejsce stojące podczas podróży zatkaną Zakopianką. Teoretycznie powinna trwać około 2 godzin, ale większość dojeżdżała w niecałe 4. Potem przesiadka do jednego z pociągów, w których liczba pasażerów zdecydowanie przekroczyła liczbę siedzeń. Wiele osób spędził dalszą podróż na podłodze, w łączniku między wagonami, bez prądu i światła, ale za to z bardzo silną wentylacją.